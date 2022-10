Gazzetta - Milan, Origi vicino al rientro: potrebbe essere convocato per il Chelsea

MilanNews.it

Nella giornata di ieri, da Milanello è per fortuna arrivata anche una buona notizia per Stefano Pioli: Divock Origi ha infatti tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e quindi, se non ci saranno intoppi, potrebbe essere convocato per il match di mercoledì contro il Chelsea a Londra. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.