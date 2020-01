L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce questa mattina che per la dirigenza milanista, che lo ha seguito con grande attenzione negli ultimi mesi, Alexis Saelemaekers ha un futuro garantito. Il giovane esterno belga sbarca in rossonero in prestito oneroso da 3,5 milioni di euro e obbligo di ricatto fissato a 3,5 milioni più bonus (un milione).