Gazzetta - Milan, per la difesa obiettivo Tanganga in prestito: oggi i suoi agenti sono attesi a Milano

Per rinforzare la difesa, il primo obiettivo del Milan in questo momento è Japhet Tanganga, 23enne centrale del Tottenham: oggi i suoi agenti sono attesi a Milano e quindi chissà che non possa esserci un contatto diretto tra le parti. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che per ora non ci sono appuntamenti fissati tra il club rossonero e i rappresentanti del giocatore inglese.