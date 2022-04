Gazzetta - Milan, Pioli spera di recuperare Bennacer per la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi dopo la vittoria in rimonta contro la Lazio, con la ripresa degli allenamenti a Milanello fissata per domani. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport sono da valutare le condizioni di Ismael Bennacer, che ha saltato la trasferta dell'Olimpico: Stefano Pioli spera di recuperarlo per il match di domenica contro la Fiorentina, ma per la Rosea è ancora presto per stabilire se l'agerino ci sarà o meno.