In vista della prossima stagione, il Milan ha messo nel mirino Dani Olmo, ma si sta già muovendo per il talento della Dinamo Zagabria per anticipare la concorrenza: i rossoneri, che sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro, non hanno nessuna intenzione di partecipare ad aste. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.