Gazzetta - Milan, schierare subito Meite è stato forse un errore

Non ha convinto - e soprattutto non ha ripagato - la scelta di Pioli di puntare dal primo minuto su Meite nel ruolo di trequartista. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, schierare subito il centrocampista, arrivato da poco in squadra, forse è stato un errore. Pioli dovrà studiare bene il timing e la modalità dei nuovi innesti - scrive la rosea - calibrando nuovi equilibri. Perché ha tra le mani un’altra macchina rispetto a quella che ha guidato all’andata.