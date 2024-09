Gazzetta - Milan, se Morata non ce la fa è pronto Loftus-Cheek

L'allenamento di questa mattina a Milanello dirà qualcosa in più sulle condizioni di Alvaro Morata, alle prese con una borsite all’anca, in vista della sfida di Champions League di domani sera sul campo del Bayer Leverkusen. Se il fastidio dovesse passare, lo spagnolo sarà titolare in attacco insieme a Tammy Abraham, altrimenti la maglia da titolare come trequartista andrebbe a Ruben Loftus-Cheek. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questo è il programma odierno del Milan alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen:

MILANELLO

Ore 11.15 - Allenamento, primi 15 minuti aperti alla stampa per foto e video.

BAYARENA

Ore 19.00 - Conferenza stampa di mister Paulo Fonseca e Rafael Leao.