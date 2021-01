Gazzetta: "Milan, sei da scudetto"

"Milan, sei da scudetto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria per 2-0 del Diavolo sul campo del Benevento. Grande prova di personalità dei rossoneri che hanno portato a casa i tre punti nonostante abbiano giocato per un'ora in 10 a causa dell'espulsione di Tonali. La squdara di Pioli resta in vetta in classifica e ora mercoledì è attesa dal big-match contro la Juventus a San Siro.