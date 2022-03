MilanNews.it

Senza Tonali è un bel problema. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in vista del derby, sottolineando come il Milan giri intorno al centrocampista azzurro, che imposta, pressa, lancia, affonda in verticale e riceve tutti gli alleggerimenti. Bennacer e Kessie proveranno a sostituirlo al meglio, ma l'assenza di Sandro nel big match con l'Inter si farà sentire.