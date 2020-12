Gazzetta - Milan, si cerca un vice Theo: occhi sul 18enne Nuno Mendes dello Sporting Lisbona

In vista della prossima stagione, la permanenza a Milanello di Diogo Dalot, che è in prestito secco dal Manchester United, è in dubbio e per questo il Milan si sta guardando intorno per cercare un nuovo vice Theo Hernandez: secondo La Gazzetta dello Sport, gli scout rossoneri avrebbero messo gli occhi su Nuno Mendes, terzino sinistro classe 2002 dello Sporting Lisbona. Il giovane laterale, su cui ci sarebbe anche la Juventus, ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.