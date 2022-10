Gazzetta - Milan, stop anche per Kjaer: tornerà tra Verona e Dinamo Zagabria

MilanNews.it

Oltre a Davide Calabria e ad Alexis Saelemakers, che torneranno in campo solo nel 2023, sabato contro l'Empoli si è infortunato anche Simon Kjaer, ma per fortuna il suo problema muscolare non è grave e dovrebbe tenerlo fuori per due o tre settimane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo rientro in campo dovrebbe avvenire tra la trasferta di Verona in Serie A e quella di Zagabria in Champions League.