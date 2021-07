Gazzetta - Milan su Bakayoko, ma occhio al Napoli: Spalletti ha chiesto la conferma del francese

Dopo Tomori e Giroud, il Milan è pronto per intavolare un nuova trattativa con il Chelsea: l'obiettivo dei rossoneri per il centrocampo è infatti Tiemoué Bakayoko, giocatore dei Blues che ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019. Il Diavolo non è però l'unico club interessato al francese: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, attenzione infatti al Napoli perchè il neo tecnico Luciano Spalletti avrebbe chiesto a De Laurentiis la conferma del mediano del Chelsea che ha giocato l'ultima stagione in prestito al club azzurro.