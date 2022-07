Gazzetta - Milan su Tanganga: il suo agente ha rinviato di qualche giorno il viaggio a Milano

MilanNews.it

Roberto De Fanti, agente di Japhet Tanganga, era atteso a Milano in queste ore, ma harinviato di qualche giorno il suo viaggio nel capoluogo lombardo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che intanto Milan e Tottenham sono in trattativa per il difensore inglese, anche se non c'è ancora accordo sulla formula (i rossoneri vogliono un prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs chiedono di inserire l'obbligo di riscatto).