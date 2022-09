Gazzetta - Milan, Tonali verso il recupero: dovrebbe essere in campo sabato a Empoli

MilanNews.it

Dopo aver saltato gli impegni della Nazionale italiana per un affaticamento muscolare rimediato nell'ultima sfida prima della sosta contro il Napoli, Sandro Tonali spera di tornare già oggi ad allenarsi in gruppo a Milanello agli ordini di Stefano Pioli. Il problema muscolare è ormai smaltito e quindi il centrocampista rossonero dovrebbe essere regolarmente in campo sabato sera in casa dell'Empoli. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.