Gazzetta - Milan-Vlasic: i rossoneri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto, per il CSKA via solo a titolo definitivo (30 mln)

Tra gli obiettivi del Milan per la trequarti, c'è anche Nikola Vlasic del CSKA Mosca: ai rossoneri piace molto il giocatore e vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma i russi, per ora, sono pronti a liberarlo solo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.