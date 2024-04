Gazzetta - Milan-Zirkzee: la richiesta del Bologna è di almeno 60 milioni. Per il giocatore pronto un contratto da 4 milioni all'anno

vedi letture

Quanto chiede il Bologna per lasciar partire Joshua Zirkzee? Secondo La Gazzetta dello Sport, la richiesta del club rossoblu per l'attaccante olandese è di almeno 60 milioni di euro. Sull'attaccante olandese, oltre ad alcuni club di Premier League (Arsenal, Aston Villa e Manchester United), ci sono soprattutto Milan e Inter che potrebbe quindi dar vita ad un nuovo derby di mercato.

La richiesta del Bologna è importante, ma in via Aldo Rossi sanno bene che per prendere un grande centravanti bisognerà spendere cifre elevate. E inoltre il Milan ha una carta da giocarsi, vale a dire il cartellino di Alexis Saelemaekers, esterno attualmente in prestito al club emiliano che viene valutato una decina di milioni di euro. Per Zirkzee è invece pronto un contratto da 4 milioni a stagione.