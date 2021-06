Gazzetta - Milan, Ziyech primo nome sulla lista: l'ostacolo è economico

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista del Milan, alla voce trequartisti, è quello di Hakim Ziyech. Il giocatore piace tanto ai rossoneri, ma i costi dell'operazione sono altissimi. Il Chelsea, infatti, dopo aver speso 40 milioni per il suo cartellino, non può permettersi una minusvalenza. La soluzione più adatta è un prestito con diritto di riscatto, ma non sarà facile convincere i Blues. E non bisogna dimenticare l’ingaggio di Ziyech, che a Londra guadagna 6 milioni più bonus, cifra che supera di un paio di milioni il tetto imposto dalla proprietà milanista.