Gazzetta: "Missione a Londra. Mendes dal Chelsea: vuole sbloccare Joao Felix al Milan"

vedi letture

"Missione a Londra. Mendes dal Chelsea: vuole sbloccare Joao Felix al Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sera Jorge Mendes, agente dell'attaccante portoghese, è volato nella capitale inglese per trattare direttamente con i dirigenti dei Blues. Il noto procuratore vuole provare fino alla chiusura del mercato invernale a convincere il club londinese a cedere il suo assistito in prestito al Milan.

Non sarà semplice non solo perchè c'è poco tempo, ma soprattutto perchè va trovato un punto d'incontro tra le due società: il Milan apprezza molto Joao Felix e sarebbe felice di regalarlo a Sergio Conceiçao, ma non è disposto ad accoglierlo a Milanello pagando un prestito oneroso, il suo ingaggio fino al 30 giugno (sono rimasti 2,3 milioni più bonus) e anche le commissioni dell’affare. Il Chelsea, invece, non è disposto a farlo partire gratis, nemmeno per sei mesi. Servirà dunque un grande lavoro di diplomazia di Mendes per arrivare ad un accordo tra le parti.