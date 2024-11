Gazzetta: "Morata fa il 9. Milan d'attacco. L'idea di Fonseca: spostare Alvaro dentro l'area"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Morata fa il 9. Milan d'attacco. L'idea di Fonseca: spostare Alvaro dentro l'area". Lo spagnolo, dopo il trauma cranico rimediato due settimane fa in allenamento a Milanello in seguito ad un durissimo scontro testa a testa con Pavlovic e dopo i minuti giocati in nazionale, è pronto a tornare titolare in rossonero sabato sera a San Siro contro la Juventus. Morata ha segnato finora solo due reti in Serie A e per questo Fonseca sta pensando di avvicinarlo di più alla porta, così da poter essere più decisivo in zona gol.

Per il Milan, quello di Alvaro è un recupero fondamentale. Per capire la sua importanza in campo e nello spogliatoio, basta leggere le parole di Paulo Fonseca prima del Real Madrid: "Alvaro per me è un giocatore importantissimo, non solo come giocatore ma come professionista. È un giocatore molto molto intelligente che sta facendo molto bene, è importantissimo per la nostra squadra. quello che sta facendo per la squadra è decisivo per noi. Giocare qui è speciale per lui, ma mi aspetto di avere Alvaro come lo abbiamo avuto durante la stagione. Ha lavorato tanto per la squadra con tanta energia".