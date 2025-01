Gazzetta - Okafor al Lipsia in prestito oneroso con diritto di riscatto: le cifre dell'affare

Noah Okafor è volato ieri in Germania per le visite mediche con il Lipsia e la firma sul contratto. L'attaccante svizzero si trasferisce in prestito oneroso con diritto di riscatto. Confermata quindi la formula dell'operazione, mentre le cifre sono leggermente più alte, vale a dire quasi due milioni di euro per il prestito, mentre la cifra del riscatto è fissata a 26 milioni di euro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Ieri, poco prima di partire da Linate, Okafor ha rilasciato queste dichiarazioni a Sky: "Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore". Nei suoi 18 mesi in Italia lo svizzero ha giocato 52 partite con la maglia del Milan, segnando 7 gol e fornendo 5 assist.