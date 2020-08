Gazzetta - Paquetà, stagione opaca: le offerte per il brasiliano scarseggiano

In una ampia analisi di mercato, l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato i nomi più caldi di mercato e quelli che scarseggiano di interesse. Di quest'ultimo gruppo, in particolare, fa parte Paquetà che secondo 'La Rosa' a causa della stagione opaca di cui è stato protagonista lo costringe a non essere un obbiettivo di mercato appetibile. Per il brasiliano, infatti, scarseggiano le offerte.