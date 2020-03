Gazzetta - Per Ibra il responsabile del caos societario è Gazidis

Boban è già stato messo alla porta, mentre Maldini potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Ibrahimovic, dunque, rischia di ritrovarsi senza quella parte di dirigenza che l’ha voluto fortemente. L’interlocutore unico adesso è Gazidis. Ma Zlatan - come riporta La Gazzetta dello Sport - non ha gradito il caos societario, di cui vede responsabile proprio l’amministratore delegato rossonero, e non ne fa mistero con chi ha occasione di frequentarlo. In settimana era previsto un faccia a faccia tra i due, ma è stato rimandato. A quando non si sa.