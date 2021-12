Gazzetta - Pioli avverte Kessie: l'ivoriano riserva per ritrovarsi

"Pioli avverte Kessie", titola La Gazzetta dello Sport parlando del centrocampista rossonero e del suo "momento no". La rosea aggiunge: "Rendimento in calo e rinnovo in salita: Milan, Franck riserva per ritrovarsi". A Udine partirà dalla panchina: "Giornata di riposo - scrive il noto quotidiano sportivo - ma anche scelta tecnica per le prestazioni non in linea con quelle della scorsa stagione".