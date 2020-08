Gazzetta - Pioli chiama Ibra: patto di ferro tra lo svedese e il tecnico

Se alla fine arriverà la firma, allora davvero non ci saranno più dubbi: quello fra Ibrahimovic e Pioli è un patto di ferro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che evidenzia l’ottimo rapporto tra lo svedese e l’allenatore. Un asse robusto - scrive la rosea - un muro portante della casa rossonera. Se Ibra rimarrà dov’è, è perché in panchina c’è ancora Pioli. In questi giorni il tecnico ha telefonato più volte a Zlatan per parlare del futuro. Un delicato lavoro diplomatico per confermare al giocatore la sua totale centralità nel progetto.