Gazzetta - Pioli ritrova Giroud, ma è l'unico recupero in vista del Napoli

Il Milan ritrova Olivier Giroud. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti francese, che ieri si è allenato in gruppo, è pienamente recuperato e andrà in panchina contro il Napoli, pronto per la staffetta con Ibrahimovic. Si tratta, però, dell'unico rientro in vista del big match di domani. Leao, infatti, ha lavorato ancora a parte, per cui l’interrogativo si ripropone per la trasferta di Empoli.