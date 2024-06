Gazzetta - Quanto costa Fofana? L'estate scorsa il Monaco ha rifiutato 35 milioni. Ma è in scadenza tra un anno...

Quanto costa Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Monaco che il Milan ha messo in cima alla sua lista per rinforzare la mediana milanista? Come spiega stamattina La Gazzetta Sportiva, l'estate scorsa il club monegasco ha detto no ad un'offerta da 35 milioni di euro del Nottingham Forest, convinto poi di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2025. Così però non è stato e ora al giocatore francese è rimasto un solo anno di contratto.

A questo punto, il Monaco dovrà "accontentarsi" di 20-25 milioni di euro, una cifra abbastanza importante, ma comunque alla porta del Milan. Nelle scorse ore, Fofana ha annunciato l'intenzione di cambiare squadra questa estate, ora tocca quindi al club di via Aldo Rossi provare l'affondo decisivo per anticipare la folta concorrenza (Juventus, PSG e alcune squadre di Premier League).