Gazzetta - Rangnick, il dialogo con la Red Bull procede senza intoppi

Sono giorni decisivi per la separazione tra Ralf Rangnick e la Red Bull: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il dialogo tra le parti prosegue senza grossi intoppi e un accordo dovrebbe essere trovato a breve. La buonuscita è milionaria (il futuro allenatore del Milan ha maturato dei bonus significativi in questi anni) e quindi serve un po' di tempo per arrivare ad un'intesa che soddisfi tutti.