Gazzetta: "Regali da 70 milioni. Fonseca, ci siamo: annuncio a giorni. Zirkzee e Borja per il nuovo Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così questa mattina: "Regali da 70 milioni. Fonseca, ci siamo: annuncio a giorni. Zirkzee e Borja per il nuovo Milan". La prossima settimana è atteso l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Diavolo al posto di Stefano Pioli.

Per quanto riguarda il mercato rossonero, i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero fare un doppio colpo in attacco: il grande obiettivo è sempre Joshua Zirkzee del Bologna, ma insieme a lui potrebbe sbarcare a Milanello anche Armando Broja del Chelsea. Per prendere entrambi, serviranno circa 70 milioni di euro.