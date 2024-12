Gazzetta - Reijnders, che crescita: pagato 20 milioni, ora vale il triplo

Tijjani Reijnders è senza dubbio uno dei giocatori più in forma del Milan in questo momento. L'olandese è reduce dalle due reti decisive di sabato contro l'Empoli in campionato ed è già a quota sei gol segnati in questa stagione. Arrivato in rossonero nell'estate 2023 per 20 milioni di euro dall'AZ Alkmaar, il centrocampista rossonero ora vale il triplo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questi i numeri stagionali di Reijnders con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 12

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 17

MINUTI IN CAMPO: 1363'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 1

ESPULSIONI: 1