Gazzetta - Rinnovo Calha, tutto fermo: il turco chiede sempre 5 mln, i rossoneri non vanno oltre ai 4 già offerti

Tra 9 giorni, il contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan scadrà e al momento non sembrano esserci molte possibilità che si arrivi ad un accordo per il prolungamento. Anche perchè le parti continuano a rimanere sulle proprie posizioni: il turco, su cui è piombato forte l'Inter nelle ultime ore, continua a chiedere un ingaggio da 5 milioni di euro, mentre i rossoneri non intendono andare oltre ai 4 milioni già offerti.