Gazzetta - Rinnovo Gigio: trattativa slegata dal futuro del fratello Antonio

Donnarumma e il Milan vogliono proseguire insieme. La trattativa per il rinnovo del portierone rossonero è in corso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a differenza di tre anni fa, stavolta i discorsi riguardano solo Gigio e non Antonio. Ciò non significa che il fratello maggiore non venga confermato (a Pioli piace, sottolinea la rosea), ma dal punto di vista economico non ci sono in ballo questioni familiari.