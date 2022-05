Gazzetta: "Scalata all'Europa. Il piano di RedBird: un grande nome e il marchio Milan in stile Yankees"

MilanNews.it

"Scalata all'Europa. Il piano di RedBird: un grande nome e il marchio Milan in stile Yankees": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito all'ormai imminente cambio di proprietà nel club rossonero. La chiusura della trattativa con Elliott, che rimarrà con una quota di minoranza, è ormai vicina. Il fondo americano, che punta a riportare in alto il Diavolo anche in Europa e che vede nel Milan le potenzialità di un marchio storico come i New York Yankees, proseguirà sulla strada già tracciata dai Singer, quindi niente spese folli, ma è comunque pronto a presentarsi con un acquisto di livello.