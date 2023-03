Gazzetta: "Scaramanzia Ibra: le vecchie scarpe per segnare ancora"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riferito da The Pitch, sabato a Udine, Zlatan Ibrahimovic è diventato, a 41 anni e 166 giorni, il marcatore più anziano nella storia della Serie A, superando l'ex rossonero Alessandro Costacurta. E lo ha fatto indossando le stesse scarpe che aveva a gennaio 2022 quando segnò la sua ultima rete prima di quella contro l'Udinese. Si tratta di un modello che non è nemmeno più in produzione, ma che per lo svedese risulta particolare comodo e fortuna. Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.