Gazzetta - Serra, errore macroscopico: la sconfitta del Milan resterà negli annali

La Gazzetta dello Sport analizza al suo interno la prova del Milan, ko in casa per 2-1 contro lo Spezia, e il clamoroso errore di Marco Serra che, al 92', non convalida il gol di Messias a causa del fischio che non concede il vantaggio. La maniera in cui i rossoneri hanno perso a San Siro resterà negli annali perché ha avuto un riflesso esagerato con Gyasi che ha messo dentro l'1-2 al 96' dopo il macroscopico sbaglio del direttore di gara. Il Diavolo è così passato dal possibile sorpasso sull'Inter, che ha comunque una gara in meno, ai cattivi pensieri su un altro campionato che rischia di incartarsi.