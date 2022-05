Gazzetta sulla giornata di domenica: "La grande attesa. Milano si prepara"

MilanNews.it

Comunque andrà a finire, domenica, verso le ore 20 circa a Milano qualcuno festeggerà. La Gazzetta dello Sport odierna lo sottolinea con il suo titolo nelle pagine dedicate alla lotta scudetto: "La grande attesa. Milano si prepara". Il Milan giocherà a Reggio Emilia, è vero, ma i tifosi stanno chiedendo a gran voce l'installazione di un maxischermo per poter seguire insieme la partita. In tutto questo a Milano, però, giocherà l'Inter, con San Siro sold out. A ciò si aggiunge anche che Piazza Duomo potrebbe essere ancora in fase di smantellamento dal concerto della sera prima. Nonostante questo la città si sta organizzando e ha già previsto due tipologie di festeggiamenti che, in ogni caso, si prolungherebbero al lunedì.