Gazzetta titola così sul Milan: "Un'euforia del Diavolo"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, titola così nelle pagine inerenti al Milan: "Un'euforia del Diavolo". La vittoria in extremis con la Lazio e la conseguente sconfitta dell'Inter a Bologna, hanno letteralmente incendiato i cuori dei tifosi milanisti che faranno registrare un altro sold out domenica pomeriggio contro la Fiorentina. La squadra, dal canto suo, rimane compatta: i dirigenti vicini e presenti a Milanello come nella giornata di ieri, i rinnovi rimandati a fine stagione. Il Milan è primo a 4 giornate dal termine con 2 punti di vantaggio sull'Inter: mancano 10 punti all'obiettivo finale.