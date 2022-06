Gazzetta titola: "Il nuovo corso è già iniziato. Così si progetta la media company"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un vasto approfondimento sul progetto principale della nuova società proprietaria dell'Ac Milan. La rosea titola: "Il nuovo corso è già iniziato. Una casa moderna e sempre più fan: cosi si progetta la media company". In particolare vengono sottolineati quattro passaggi fondamentali per elevare ulteriormente il marchio e il nome del club rossonero in Italia e nel mondo, tutti già ben avviati con la proprietà Elliott. Un primo passaggio è quello legato al brand Milan che sta tornando a risplendere non solo grazie alle vittorie: per la prima volta dopo anni i primi sei mesi del 2021/2022 sono stati chiusi in utile e i ricavi sono aumentati. Quindi la questione legata agli store, letterlamente presi d'assalto dai tifosi nelle ultime settimane, che rafforzano l'identità del club anche grazie a iniziative come quella della quarta maglia realizzata in compartecipazione da Puma e Nemen (marchio di streetwear). Poi le sponsorizzazioni che nel 2020/2021 sono aumentate del 20%. Infine il tema stadio, che sta a cuore anche alla nuova proprietà e che permetterebbe un enorme salto di qualità soprattutto in campo internazionale.