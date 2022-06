Gazzetta titola: "Zaniolo, cambia l'offerta. 25 milioni più Rebic"

MilanNews.it

Nuova svolta nella trattativa che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe in corso tra Milan e Roma per portare il centrocampista giallorosso a vestire la maglia dei Campioni d'Italia nel corso della prossima stagione. Dopo aver fatto pervenire in capitale un'offerta da 25 milioni più il cartellino di Saelemaekers, il Milan avrebbe cambiato la contropartita tecnica mettendo sul piatto Ante Rebic. La Roma però pare irremovibile e vorrebbe solo cash, per monetizzare il più possibile con la cessione di uno dei suoi top player. Il club giallorosso valuta Zaniolo attorno ai 65 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, valuta il nazionale azzurro attorno ai 40 milioni: la distanza c'è ed è evidente.