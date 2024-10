Gazzetta: "Tutto in sole 48 ore. Ecco perchè Fonseca ha il dubbio Pulisic"

"Tutto in sole 48 ore. Ecco perchè Fonseca ha il dubbio Pulisic": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante rossonero, che ha iniziato alla grande la stagione con già sei gol segnati, è impegnato in questi giorni con la nazionale degli Stati Uniti contro Panama e Messico e rientrerà a Milano solo giovedì. L'ex Chelsea avrà così solo due giorni per recuperare prima del prossimo impegno del Diavolo contro l'Udinese in programma sabato alle 18 a San Siro. Paulo Fonseca, in base a come tornerà Pulisic, dovrà decidere se farlo partire inizialmente dalla panchina per dargli un po' di riposo oppure se dargli comunque una maglia da titolare contro i friulani.

Il nuovo C.t. degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Panama. Tra i tanti temi trattati l'ex Psg si sofferma anche sulle condizioni di Christian Pulisic. Ecco le sue dichiarazioni: "Nel Milan lui sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, per domani vedremo perché è arrivato un po' stanco. Bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. La qualità c'è perché ha un talento enorme, è un giocatore fantastico".