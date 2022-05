Gazzetta: "Una domenica record. Centomila milanisti in coda per il Mapei"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Una domenica record. Centomila milanisti in coda per il Mapei. Inter a San Siro, altro esaurito": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che ieri erano oltre 100 mila i tifosi del Milan in coda (virtuale) per acquistare un biglietto per il match di domenica contro il Sassuolo. A Reggio Emilia è prevista una nuova marea rossonera. Sempre alle 18, è in programma anche Inter-Sampdoria, con San Siro che sarà tutto esaurito.