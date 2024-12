Gazzetta - Verso Atalanta-Milan: Fonseca dovrebbe affidarsi allo stesso undici che ha battuto l’Empoli

Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in vista della trasferta di domani sera sul campo dell'Atalanta, Paulo Fonseca, se non ci saranno imprevisti dell’ultima ora, dovrebbe affidarsi allo stesso undici che ha battuto l’Empoli nell’ultimo turno di campionato. Davanti a Maignan, ci saranno quindi Emerson Royal a destra, Gabbia e Thiaw in mezzo e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo spazio ai "soliti" Fofana e Reijnders, mentre in attacco, alle spalle di Morata, agiranno Musah, Pulisic e Leao.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it