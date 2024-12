Gazzetta - Verso Atalanta-Milan: ok Theo e Maignan, da valutare Loftus-Cheek e Sportiello

Arrivano buone notizie da Milanello in merito alle condizioni di Mike Maignan e Theo Hernandez che, dopo aver saltato la gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, ieri sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo e saranno quindi a disposizione per la trasferta di domani sera a Bergamo.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che sono invece da valutare le condizioni di Ruben Loftus-Cheek e Marco Sportiello in vista della sfida in casa dell'Atalanta: l'inglese ha subito una botta al polpaccio martedì in Coppa Italia, mentre il portiere è alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Nella seduta di oggi si capirà se i due rossoneri saranno o meno convocati per la partita contro i nerazzurri.