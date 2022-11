Gazzetta - Verso Cremonese-Milan: ballottaggio Origi-Rebic per il ruolo di centravanti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match di domani sera in casa della Cremonese, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Olivier Giroud che è stato squalificato per un turno dopo la doppia ammonizione rimediata contro lo Spezia. Per giocare dall'inizio nel ruolo di centravanti, secondo La Gazzetta dello Sport, sono in ballottaggio Divock Origi e Ante Rebic.