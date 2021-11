Gazzetta - Verso il derby: Tonali e Kessie favoriti su Bennacer

In vista del match contro l'Inter di domenica sera a San Siro, Stefano Pioli deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione, in particolare in mezzo al campo dove c'è un al ballottaggio a tre per due maglie: secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, al momento Sandro Tonali e Franck Kessie sono favoriti su Ismael Bennacer per partire dal primo minuto nel derby.