Gazzetta - Verso Juve-Milan: Kjaer potrebbe rifiatare e lasciare il posto a Romagnoli

In vista del match di domenica sul campo della Juventus, Stefano Pioli dovrà valutare le condizioni dei suoi giocatori dopo l'intensa trasferta di Liverpool. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero potrebbe far rifiatare Simon Kjaer: il suo posto al fianco di Tomori al centro della difesa verrebbe preso da capitan Alessio Romagnoli.