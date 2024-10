Gazzetta - Verso Milan-Bruges: torna la Theao a sinistra, confermato Chukwueze dal 1'. Ballottaggio in difesa

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina riporta le ultime sulla probabile formazione del Milan che domani sera affronterà il Bruges nella terza giornata di Champions League: Theo Hernandez, che ha saltato il match di campionato di sabato contro l'Udinese per squalifica, tornerà titolare a sinistra e davanti a lui dovrebbe rivedersi Leao dopo i 90' in panchina contro i friulani.

A completare l'attacco milanista ci saranno Chukwueze, confermato a destra dopo il gol vittoria contro l'Udinese, Pulisic e Morata. In mezzo al campo si rivedranno ancora Fofana e Reijnders, mentre c'è un ballottaggio in difesa con tre giocatori per due posti in campo dal primo minuto: Thiaw, Pavlovic e Tomori. Gabbia sta meglio dopo l'affaticamento, ma dovrebbe sedersi inizialmente in panchina.