Gazzetta - Verso Milan-Girona: c'è ottimismo sul recupero di Morata, Pulisic ci spera

Il Milan deve archiviare subito la brutta sconfitta di sabato in campionato contro la Juventus e concentrarsi sul prossimo impegno di Champions League in programma mercoledì alle 21 a San Siro contro il Girona. In vista di questa sfida, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, c'è ottimismo sul recupero di Alvaro Morata, alle prese con un lieve affaticamento muscolare rimediato una settimana fa contro il Como.

A Milanello sperano poi di riavere a disposizione anche Christian Pulisic, uscito malconcio anche lui dalla trasferta comasca e assente sabato contro la Juventus pure lui per un affaticamento muscolare. Ieri l'attaccante americano si è allenato a parte, saranno decisive le sedute di oggi e domani nel Centro sportivo di Carnago per capire se potrà essere o meno convocato per il Girona.