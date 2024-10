Gazzetta - Verso Milan-Napoli: Theo sarà di nuovo sostituito da Terracciano, è in vantaggio su Bartesaghi e Jimenez

Dopo il rinvio di Bologna-Milan, in casa rossonera si può già pensare al prossimo impegno di campionato, in programma martedì alle 20.45 contro il Napoli a San Siro. Per questa sfida, il Diavolo dovrà a fare a meno sia di Theo Hernandez che di Tijjani Reijnders, che avrebbero dovuto scontare la loro squalifica oggi contro i bolognesi, ma con lo spostamento del match a data da destinarsi saranno costretti a saltare il successivo impegno contro i napoletani.

In merito a chi potrebbe sostituire il francese sulla corsia mancina, tutto lascia pensare che Theo sarà di nuovo sostituito da Filippo Terracciano, come è già successo una settimana fa contro l'Udinese. L'ex Verona è in vantaggio sui giovani Bartesaghi e Jimenez. Per sostituire Reijnders in mezzo al campo, invece, Ruben Loftus-Cheek è avanti su Yunus Musah. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.