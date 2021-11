Gazzetta - Verso Milan-Porto: Giroud partirà titolare in attacco

Domani sera contro il Porto, in un match che il Milan deve vincere a tutti i costi per tenere viva la speranza di riuscire a qualificarsi agli ottavi di Champions League, toccherà ad Olivier Giroud guidare l'attacco rossonero dal primo minuto. Zlatan Ibrahimovic partirà quindi dalla panchina, pronto ovviamente ad entrare in campo nella ripresa in caso di necessità. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.