Gazzetta - Verso Verona-Milan: Bennacer tornerà titolare, Kessie trequartista

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match di domenica contro il Verona, Stefano Pioli dovrebbe ridare una maglia da titolare a Ismael Bennacer, il quale tornerà a fare coppia in mezzo al campo con Sandro Tonali. Franck Kessie dovrebbe invece essere impiegato qualche metro più avanti come trequartista. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.